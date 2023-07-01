شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة الأهلي فى المباراة التي تجمع الفريقين غداً، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وخسر فيوتشر مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري بهدفين نظيفين أمام النادي المصري، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء الماضي باستاد برج العرب.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 31 جولة، فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 12 وخسر 4 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.

وبات تواجد فيوتشر فى المركز الثالث بجدول الدوري مهدداً بعد الهزيمة أمام المصري، حيث يمتلك الزمالك، صاحب المركز الرابع برصيد 56 نقطة، فرصة ذهبية فى التقدم إلى المركز الثالث حال فوزه فى المباراة المقبلة بالدوري.