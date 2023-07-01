شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطمئن على تطورات إصابة ثنائى الأهلي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على حالة المصابين فى الفريق، وتحديداً الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي. وحرص كولر على الاستسفار من طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة عن حالة السولية ومتولي، وعقد جلسة مع الثنائي لدعمهما وتحفيزهما للعودة للتدريبات الجماعية سريعاً.

ويفتقد الأهلي جهود الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي حتى منتصف يوليو، فى ظل حاجة اللاعبين من 3 إلى 6 أسابيع للتعافي من الإصابات التى لحقت بهما الفترة الأخيرة، وتسببت فى ابتعادهما عن الفريق الأحمر وخضوعهما لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي.

وتعرض عمرو السولية للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة حرس الحدود بالدوري، فيما تعرض محمود متولي للإصابة بجزع في كاحل القدم خلال التدريبات التي سبقت مباراة الحرس، ويستمر غياب اللاعبين لمدة شهر قابلين للزيادة وفقا لبرنامجهما التأهيلي اللذين بدءا الخضوع له من بعد هذه المباراة.

ويواصل السولية ومتولي أداء برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة والدكتور محمد وفائي، قبل التعافي من الإصابة ومن ثم المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقهما في الفترة القادمة.

وقال مارسيل كولرعقب مباراة البنك الأهلى، إنه سعيد بالفوز والنتيجة التى خرجت بها المباراة، وهى ثلاثة أهداف نظيفة، ويعتبرها فأل خير بالنسبة إليه وإلى الفريق.

وأضاف أنه يعترف أن النتيجة لا تعكس قوة المباراة، التى جاءت أمام فريق قوى ويجيد التحرك فى الملعب، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة، خاصة أن المنافس استطاع خلق عدد فرص على مدار شوطى اللقاء.

واستكمل كولر: "تمكنا من استغلال المساحات وكذلك استغلال ظروف المباراة، وتسجيل ثلاثة أهداف، والأهم أننا حصلنا على الثلاث نقاط وقطعنا خطوة مهمة فى مشوار بطولة الدوري".

وعن أداء محمد شريف رد مارسيل كولر أن اللاعب حاول كثيرًا فى لقاء اليوم، واستطاع الوصول إلى المرمى أكثر من مرة، ولكنه يحتاج للعمل بشكل أفضل ورفع الضغوط عن نفسه، وتسجيل أهداف تساعده على العودة لاستغلال كل الفرص، خاصة أنه هداف الفريق.