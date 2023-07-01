شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام المقاولون العرب فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الاستعداد لمباراته المهمة والمصيرية أمام المقاولون العرب فى كأس مصر، والتي يسعي الفارس الأبيض لتخطى عقبتها من أجل الحفاظ على فرصة فى حصد بطولة هذا الموسم، بعد ضياع آماله فى الحصول على لقب الدوري للموسم الثالث علي التوالى.

وأغلق الزمالك صفحة مباراة غزل المحلة التى أقيمت مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، وفاز بها الفارس الابيض بهدفين دون رد.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب بكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مشوار الزمالك في كأس مصر

وكان الزمالك قد تأهل لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على بروكسي بنتيجة 3-2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32.

وتخطى الزمالك عقبة فاركو بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ 16 لكأس مصر ليضرب موعداً مع المقاولون العرب.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.