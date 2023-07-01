شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يطالب بسرعة تجهيز حسام حسن للمواجهات المصيرية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، جهازه الطبي بسرعة تجهيز حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى للمباريات المصيرية المقبلة فى بطولة الدورى.

ويواصل حسام حسن برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة كسر شظية القدم، التى لحقت به فى مباراة غزل المحلة وأبعدته عن المباريات الماضية.

ويسعى أحمد سامى للاستعانة بحسام حسن فى المباراتين المقبلتين أمام إنبى والمصرى، والتى يحتاج فيها الفريق لثلاث نقاط لضمان البقاء فى الدورى، بعدما اشتعل الصراع بين 7 أندية في قاع الدورى منها سموحة.

وسقط سموحة أمام فريق بيراميدز 5 / 2 في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوى، ضمن فعاليات الجولة الـ32 للدورى فى لقاء مثير، استطاع فيه الفريق السماوى تحويل خسارته بهدفين إلى الفوز بخماسية مقابل هدفين.

تقدم أحمد حكم لسموحة في الدقيقة 28، وأضاف زميله صديق أيبولا الهدف الثانى في الدقيقة 30، وفى الدقيقة 34 أحرز الجنوب أفريقى فخر لاكاى الهدف الأول لبيراميدز، وفى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع نجح إسلام عيسى صانع ألعاب الفريق فى إدراك هدف التعادل لفريقه لتصبح النتيجة التعادل بهدفين لمثليهما.

وفى الشوط الثانى استحوذ لاعبو بيراميدز على مجريات المباراة تماما، وفى الدقيقة 54 أحرز إبراهيما توريه الهدف الثالث للفريق السماوى، ثم أضاف زميله مصطفى فتحى الهدف الرابع بعدها بثلاث دقائق، واختتم فخر لاكاى مهرجان الأهداف في الدقيقة 78.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 42 هدفا.