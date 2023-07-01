شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وفيوتشر فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق القوية أمام فيوتشر فى بطولة الدوري، باعتبارها من أهم المحطات فى رحلة استعادة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر

ويلتقي الأهلي مع فيوتشر فى الثامنة والنصف مساء غدٍ، الأحد، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من مسابقة الدوري.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية بهدف استعادة درع الدوري الذى بات قاب قوسين او أدنى من قلعة الجزيرة، بينما يبحث فيوتشر عن تصحيح المسار بعد هزيمته الأخيرة أمام المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

تقام مباراة الأهلي وفيوتشر في الثامنة والنصف مساء، وتنقل قناة أون تايم سبورت المباراة مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري العام برصيد 68 نقطة، حصدها في 26 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 5 لقاءات ولم يتلق أى هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 51 هدفاً كأفضل خط هجوم في الدوري، بينما استقبلت شباك الفريق الأحمر 7 أهداف فقط كأقوى خط دفاع في الدوري أيضاً.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعدما خاضوا 31 مباراة، وفاز فيوتشر في 15 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.