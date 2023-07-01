«أسيب المران واجي اشيل العربية؟».. أزمة بين مرتضى منصور ومدافع الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شهد أزمة بين محمد عبدالغني مدافع الفريق الفريق، ومرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، الذي صدر ضده قرارا مؤخرا بالعزل من منصبه.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله إن محمد عبدالغني مدافع الفريق وضع سيارته عند مدخل بوابة النادي، وليس في المكان المخصص له.

وأضاف المصدر أنه حين وصل مرتضى منصور سأل عن صاحب هذه السيارة، وتم إخطاره أنها ملك مدافع الفريق.

وتابع أن مرتضى أبدى استياؤه بصوت مرتفع وأخطر الأمن بحضور اللاعب من الملعب لنقل السيارة.

وأكمل المصدر أن عبدالغني أبلغ أحد أفراد الأمن بصعوبة الأمر قائلا "أسيب المران واجي اشيل العربية؟"، قبل أن يهدأ مرتضى منصور مطالبا بعدم وجود أي سيارة مرة أخرى في هذه المنطقة.