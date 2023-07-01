اللاعب اليمني "أسامة عنبر" بصدد الاحتراف في البحرين

المنامة - ياسر ابراهيم - قال أسامة عنبر لاعب وسط اليرموك ومنتخب اليمن، إنه ينتظر وصول التأشيرة، من أجل اللحاق بفريقه الجديد في البحرين.

وأضاف عنبر لكووورة "تم التوصل لاتفاق مع نادي المالكية البحريني، من أجل اللعب في صفوفه لمدة موسم واحد".

وتابع "أتدرب باستمرار مع خوض المباريات الودية، من أجل الحفاظ على جاهزيتي قبل بدء تجربة الاحتراف في البحرين".

ويعد أسامة عنبر من رموز الجيل الذهبي في اليرموك، بعدما قاد الفريق لمنصات التتويج في عام 2012.

وسبق لأسامة عنبر، خوض تجربة الاحتراف خارج اليمن، مع المريخ البورسعيدي في مصر، ونادي إيجلز بجزر المالديف.

كورة