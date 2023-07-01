الاتحاد السكندري وحرس الحدود وجهًا لوجه فى الدوري المصري الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الاتحاد السكندرى نظيره حرس الحدود مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 32 ببطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف استاد المكس بالإسكندرية مواجهة اليوم التى تجمع بين التتحاد السكندري وحرس الحدود على أن تنطلق صافرة المباراة، فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

ويدخل فريق الكرة الأول بنادى الاتحاد السكندرى مباراة اليوم محتلًا المركز الثامن، برصيد 41 نقطة، محصلة الفوز فى 12 مباراة، والتعادل فى 5 مواجهات، بينما تلقى الهزيمة فى 13 لقاء، وسجل لاعبو الفريق 33 هدفًا.

ويعتلى فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علمًا بأن الأهلي لديه 5 مباريات مؤجلة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة ويسبقه فيوتشر في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

ويشهد قاع جدول المسابقة صراعًا شرسًا بين أندية عدة ابتداءً من المركز الثاني عشر والذي يوجد فيه الإسماعيلي وصولًا إلى حرس الحدود الذي يتذيل الترتيب وتأكد هبوطه بشكل رسمي.

قائمة الاتحاد السكندري

المهدي سليمان، عمرو خليل، مصطفى إبراهيم، صبري رحيل، محمد فارس، هشام صلاح، عموري، محمد صالح، ناصر ناصر، خالد الغندور، أحمد عادل ميسي، إسلام عبدالنعيم، إبراهيم حسن، محمود عبدالعزيز، محمد محمود، عمار حمدي، أحمد فهد، مورو ساليفو، مابولولو.

و يدير لقاء اليوم بين حرس الحدود والاتحاد السكندري الحكم السيد منير، ويعاونه عدي عيد وشريف حسن وإبراهيم محمد، ومحمد سلامة حكما لتقينة الفيديو ويعاونه هشام الدسوقي.

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 68 نقطة

2- بيراميدز 67 نقطة

3- فيوتشر 57 نقطة

4- الزمالك 56 نقطة

5- المصري البورسعيدي 44 نقطة

6- المقاولون العرب 43 نقطة

7- فاركو 41 نقطة

8- الاتحاد السكندري 41 نقطة

9- إنبي 39 نقطة

10- سموحة 36 نقطة

11- البنك الأهلي 35 نقطة

12- الإسماعيلي 34 نقطة

13- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة

14- أسوان 33 نقطة

15- طلائع الجيش 32 نقطة

16- غزل المحلة 32 نقطة

17- الداخلية 29 نقطة

18- حرس الحدود 20 نقطة