التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود فى الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الاتحاد السكندرى مباراة أمام نظيره حرس الحدود مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدورى المصري.

تشكيل حرس الحدود المتوقع لمباراة الاتحاد السكندري:

في حراسة المرمى: محمد فوزي.

في خط الدفاع: مؤمن عبدالوهاب – محمود بن والي – إسلام إسماعيل – أحمد شديد قناوي.

في خط الوسط: مصطفى جمال – أحمد فتحي – أحمد داوودا.

في الهجوم: مصطفى محمد “زيكو” – محمود أبوجودة – وجيه عبدالحكيم.

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام حرس الحدود:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح - خالد صبحي - محمود علاء - صبري رحيل.

خط الوسط: خالد الغندور - مورو ساليفو - عمار حمدي - إبراهيم حسن - أحمد عادل ميسي.

الهجوم: مابولولو.

ترتيب الدوري المصري:

1- الأهلي 68 نقطة

2- بيراميدز 67 نقطة

3- فيوتشر 57 نقطة

4- الزمالك 56 نقطة

5- المصري البورسعيدي 44 نقطة

6- المقاولون العرب 43 نقطة

7- فاركو 41 نقطة

8- الاتحاد السكندري 41 نقطة

9- إنبي 39 نقطة

10- سموحة 36 نقطة

11- البنك الأهلي 35 نقطة

12- الإسماعيلي 34 نقطة

13- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة

14- أسوان 33 نقطة

15- طلائع الجيش 32 نقطة

16- غزل المحلة 32 نقطة

17- الداخلية 29 نقطة

18- حرس الحدود 20 نقطة

ترتيب هدافي الدوري المصري:

مابولولو لاعب الاتحاد السكندري 14 هدفًا

محمد حمدي زكي لاعب أسوان 12 هدفًا

أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 10 أهداف

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 10 أهداف

محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف

جون أوكلي لاعب المقاولون 9 أهداف

سمير فكري لاعب الداخلية 9 أهداف

فاخري لاكاي لاعب بيراميدز 9 أهداف

محمد الشامي لاعب الإسماعيلي 9 أهداف

أحمد أمين أوفا لاعب إنبي 9 أهداف

رزقي حمرون لاعب فاركو 8 أهداف

رفيق كابو لاعب إنبي 8 أهداف

كريم بامبو لاعب البنك الأهلي 8 أهداف

أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا 8 أهداف

جريندو لاعب المصري 8 أهداف

مصطفى فتحي لاعب بيراميدز 8 أهداف

بنيامين بواتينج لاعب سموحة 7 أهداف

حسام حسن لاعب سموحة 7 أهداف

رمضان صبحي لاعب بيراميدز 7 أهداف

فراس شواط لاعب الإسماعيلي 7 أهداف

سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك 7 أهداف

مروان حمدي لاعب المصري 6 أهداف

كريم طارق لاعب الجيش 6 أهداف

مروان محسن لاعب فيوتشر 6 أهداف

محمد هلال لاعب البنك الأهلي 6 أهداف

مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود 6 أهداف

جوزيف أوشايا لاعب المقاولون 6 أهداف

علي معلول لاعب الأهلي 6 أهداف

أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي 6 أهداف