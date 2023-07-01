موعد مباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود فى الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الكرة الأول بنادى الاتحاد السكندرى أمام نظيره حرس الحدود مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدورى المصري.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود

وتنطلق صافرة مباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود على استاد المكس بالإسكندرية اليوم فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

موقف الفريقين بجدول الدوري

ويخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى مباراة اليوم محتلًا المركز الثامن، برصيد 41 نقطة، محصلة الفوز فى 12 مباراة، والتعادل فى 5 مواجهات، بينما تلقى الهزيمة فى 13 لقاء، وسجل لاعبو الفريق 33 هدفًا.

ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري

يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علمًا بأن الأهلي لديه 5 مباريات مؤجلة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة ويسبقه فيوتشر في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

ويشهد قاع جدول المسابقة صراعًا شرسًا بين أندية عدة ابتداءً من المركز الثاني عشر والذي يوجد فيه الإسماعيلي وصولًا إلى حرس الحدود الذي يتذيل الترتيب وتأكد هبوطه بشكل رسمي.

وضمت قائمة الاتحاد السكندري كلا من:

المهدي سليمان، عمرو خليل، مصطفى إبراهيم، صبري رحيل، محمد فارس، هشام صلاح، عموري، محمد صالح، ناصر ناصر، خالد الغندور، أحمد عادل ميسي، إسلام عبدالنعيم، إبراهيم حسن، محمود عبدالعزيز، محمد محمود، عمار حمدي، أحمد فهد، مورو ساليفو، مابولولو.

حكام مباراة حرس الحدود والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن يدير لقاء حرس الحدود والاتحاد السكندري الحكم السيد منير، ويعاونه عدي عيد وشريف حسن وإبراهيم محمد، ومحمد سلامة حكمًا لتقينة الفيديو ويعاونه هشام الدسوقي.

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 68 نقطة

2- بيراميدز 67 نقطة

3- فيوتشر 57 نقطة

4- الزمالك 56 نقطة

5- المصري البورسعيدي 44 نقطة

6- المقاولون العرب 43 نقطة

7- فاركو 41 نقطة

8- الاتحاد السكندري 41 نقطة

9- إنبي 39 نقطة

10- سموحة 36 نقطة

11- البنك الأهلي 35 نقطة

12- الإسماعيلي 34 نقطة

13- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة

14- أسوان 33 نقطة

15- طلائع الجيش 32 نقطة

16- غزل المحلة 32 نقطة

17- الداخلية 29 نقطة

18- حرس الحدود 20 نقطة

