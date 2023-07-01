لويس كاسترو يوافق على تدريب النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - اتفق مسؤولو نادي النصر السعودي مع البرتغالي لويس كاسترو مدرب بوتافوجو البرازيلي السابق، لتولى القيادة الفنية للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

وأبرزت الصحف السعودية أن لويس كاسترو قد أبلغ إدارة النصر بموافقته على تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

واكدت فى انبائها ان كاسترو سيوقع مع نادي النصر لمدة عامين، وسيحصل على مبلغ قيمته 6 ملايين يورو مع جهازه الفني الكامل في السنة الواحدة.

وكان نادي بوتافوجو قد أعلن يوم أمس الجمعة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن نهاية علاقته بالمدرب البرتغالي لويس كاسترو.

واوضحت ان كاسترو سيقود تدريبات الفريق يوم الإثنين المقبل، قبل إنطلاق معسكره الإعدادي الذي تحتضنه دولة البرتغال.

سبب رحيل رؤوف خليف عن قنوات بي إن سبورتس

جاء رحيل رؤوف خليف عن قنوات بي إن سبورتس بمثابة خبر حزين على محبي ومتابعي الكرة الأوروبية، لما يحمله الكثير من زكريات.

حيث علق رؤوف خليف على عشرات البطولات، منها كأس العالم، وكأس القارات، وكأس أمم أفريقيا، وكأس أمم أوروبا، وكوبا أمريكا، وكأس العالم للأندية.

هذا بالإضافة إلى، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي، والدوري التونسي، ودوري أبطال العرب، وكأس العرب للمنتخبات.

ويأتي سبب رحيله بعد بلوغه سن التقاعد، حيث تمنع قوانين العمل في قطر استمراره في العمل بعد تخطي الستين.

ويبلغ رؤوف خليف من العمر 61 عاماً، حيث وُلد في 10 (مارس) 1962م، بينما وصل عمر مواطنه عصام الشوالي 52 سنة، كونه من مواليد 25 (سبتمبر) 1970م، أي أن فارق العمر بينهما 9 سنوات.

قائمة الراحلين من قنوات بي إن سبورتس القطرية

الجزائري لخضر بريش – مقدم ستوديو.

اللبناني محمد حمادة – محلل رياضي.

السوري أيمن جادة – مقدم ستوديو.

التونسي هشام الخلصي – مقدم ستوديو.

التونسي رؤوف خليف – معلق.

القطري يوسف سيف – معلق.

رؤوف خليف يقترب من الدوري السعودي بعد رحيله عن بي إن سبورتس

أقترب رؤوف خليف من التعليق على الدوري السعودي بداية من موسم 2023-2024 عبر شبكة قنوات «SSC»، في ظل استقدام الكثير من نجوم كرة القدم الأوروبية.

ويستهدف الدوري السعودي في الفترة المقبلة لضم عدد كبير من نجوم العالم وبالتالي قد يكون وجهة روؤف خليف المقبلة ليواصل تعليقه على نجوم كرة القدم في المنطقة العربية.

في سياق متصل يلعب في الدوري السعودي الأن كل من النجم البرتغالي كريستيانورونالدووكريم بنزيما وكانتي الوافدان الجديدان.

بجانب إقتراب التعاقد مع كل من حكيم زياش ولوكاكو ورياض محرز وسيرجيو راموس.