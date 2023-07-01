ترتيب مجموعة منتخب مصر الأولمبي قبل صدام الجابون اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يطصدم منتخب مصر الأولمبي مع نظيره منتخب الجابون مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثةمن المجموعة الثانية لتصفيات أمم أفريقيا للشباب المؤهلة لأولمبياد باريس تحت 23عامًا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والتي تضم كلًا من منتخبات النيجر ومالي والجابون، ويعتبر لقاء الجولة الثالثة هو الأهم بالنسبة للفراعنة لحسم التأهل لدور نصف نهائي البطولة.

وكان قد تعادل منتخب مصر في المواجهة الجولة الاولى أمام منتخب النيجر بدون أهداف، في لقاء الجولة الثانية تمكن من تحقيق الانتصار على منتخب مالي بهدق نظيف سجله اللاعب ابراهيم عادل.

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية بالمركز الأول من بطولة أمم أفريقيا الاولمبي 2023 المقامة في المغرب، وذلك برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الثاني في الترتيب.

ويأتي منتخب مالي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من انتصار وهزيمة، ثم منتخب الجابون في المركز الرابع والأخيره بدون رصيد من النقاط.

ترتيب مجموعة مصر:

المركز الأول: مصر - 4 نقاط

المركز الثاني: النيجر – 4 نقاط

المركز الثالث: مالي - 3 نقاط

المركز الرابع: الجابون - بدون نقاط

وتنطلق مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره الجابون مساء اليوم السبت الموافق 1 يوليو، في تمام الساعة الحادية عشرة قبل منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد طنجة المغربية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية عبر beIN Sports HD 4.

وشدد البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم على صعوبة المواجهة التي تنتظر الفراعنة أمام الجابون في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وذلك فى المؤتمر الصحفي الذى عقده ميكالى أمس وحضره كل من : مواطنه تياجو المدرب العام، واسامه فيصل مهاجم المنتخب، وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامى، وخالد سرحان المترجم.

وصرح ميكالي:" لدينا مباراة صعبة أمام الجابون، ونحن متابعون جيدا المنافس، الجابون منتخب محترم، قاوم أمام قالة وقدم أداء جيدا أمام النيجر، لكنه خسر بسبب بعض التفاصيل الصغيرة لذا فهو منافس نحن نحترمه جيدا، المباراة مهمة بالنسبة للفراعنة من أجل الاحتفاظ بالصدارة ، ونحن جاهزون لها ودائما نتطلع للفوز ".

وأردف ميكالى : المنتخب المصري يتطلع إلى تقديم أداء اجيد والوصول إلى أهدافه من المباراة وهى الثلاث نقاط من أجل الاحتفاظ بالصدارة .. استثمرنا بعض الفرص المتاحة أمام مالى ، ونتطلع لمباراة جيدة أمام الجابون ، شكلنا الدفاعى مطمئن ، نعلب بشكل جيد ، بفضل العمل الجماعي للاعبينا ، وهذا يمنح فريقنا القوة والثقة ..لابد أن نحترم المنافس ، فهو ليس لديه ما يخسرة ، وكان الجابون من وجهة نظرة يستحق نتائج أفضل مما حدث ، لابد من تركيز الفراعنة جيدا لأن البطولة ليست سهلة وكرة القدم غير مضمونة.