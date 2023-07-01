ثلاثي هجومي بتشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع أمام الجابون الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، تجمعه أمام نظيره منتخب الجابون، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لتصفيات أمم أفريقيا للشباب المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: حاتم سكر - محمد مغربي - حسام عبد المجيد - محمد طارق.

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - محمود صابر - محمود جهاد.

الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - أحمد عاطف "قطة".

موعد مباراة مصر والجابون والقناة الناقلة

تنطلق مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره الجابون مساء اليوم السبت الموافق 1 يوليو، في تمام الساعة الحادية عشرة قبل منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد طنجة المغربية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية عبر beIN Sports HD 4.

وشدد البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي فى المؤتمر الصحفي الذى عقد أمس على صعوبة المواجهة التي تنتظر الفراعنة أمام الجابون في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وقال ميكالي:" نعلم أن لدينا مباراة صعبة غدا أمام الجابون، ونحن متابعون جيدا المنافس، الجابون منتخب محترم، قاوم أمام قالة وقدم أداء جيدا أمام النيجر، لكنه خسر بسبب بعض التفاصيل الصغيرة لذا فهو منافس نحن نحترمه جيدا، المباراة مهمة بالنسبة للفراعنة من أجل الاحتفاظ بالصدارة ، ونحن جاهزون لها ودائما نتطلع للفوز ".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والتي تضم كلًا من منتخبات النيجر ومالي والجابون، ويعتبر لقاء الجولة الثالثة هو الأهم بالنسبة للفراعنة لحسم التأهل لدور نصف نهائي البطولة.

وكان قد تعادل منتخب مصر في المواجهة الجولة الاولى أمام منتخب النيجر بدون أهداف، في لقاء الجولة الثانية تمكن من تحقيق الانتصار على منتخب مالي بهدق نظيف سجله اللاعب ابراهيم عادل.

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية بالمركز الأول من بطولة أمم أفريقيا الاولمبي 2023 المقامة في المغرب، وذلك برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الثاني في الترتيب.

ويأتي منتخب مالي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من انتصار وهزيمة، ثم منتخب الجابون في المركز الرابع والأخيره بدون رصيد من النقاط.

ترتيب مجموعة مصر:

مصر - 4 نقاط

النيجر – 4 نقاط

مالي - 3 نقاط

الجابون - بدون نقاط

ما يحتاجه منتخب مصر للتأهل لنصف النهائي:

يحتاج منتخب مصر الأولمبي لتحقيق الفوز على الجابون في لقاء الجولة الثالثة ليضمن التأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، من دون النظر لباقي نتائج المجموعة.

أما في حالة التعادل سيحتاج الفراعنة لتعادل، أو خسارة منتخب مالي أمام النيجر بالجولة الثالثة، وفي حالة الخسارة من الجابون سيحتاج لتعادل مالي، أو خسارتهم أيضًا بنفس الجولة.

تعادل منتخب مصر في لقاء الجولة الأولى أمام النيجر من دون أهداف، وحقق الانتصار بهدف نظيف على مالي في الجولة الثانية، ويحتاج للفوز في الجولة الثالثة لتأكيد التأهل بالمركز الأول ليلاقي غانا أو غينيا عن المجموعة.