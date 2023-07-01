فرص تأهل منتخب مصر الأولمبي لنصف نهائي أمم أفريقيا للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - يقع منتخب مصر الأولمبي في مهمة صعبة بتصفيات أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، حيث يسعي أحفاد الفراعنة الصغار لحسم التأهل لنصف النهائي البطولة وهو ما يحتاج الفوزفي مباراة اليوم وليس غير ذلك.

وذلك بعدما تعادل منتخب مصر في المواجهة الجولة الاولى أمام منتخب النيجر بدون أهداف، في لقاء الجولة الثانية تمكن من تحقيق الانتصار على منتخب مالي بهدق نظيف سجله اللاعب ابراهيم عادل.

ما يحتاجه منتخب مصر للتأهل لنصف النهائي

يحتاج منتخب مصر الأولمبي لتحقيق الفوز على الجابون في لقاء الجولة الثالثة ليضمن التأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، من دون النظر لباقي نتائج المجموعة.

أما في حالة التعادل سيحتاج الفراعنة لتعادل، أو خسارة منتخب مالي أمام النيجر بالجولة الثالثة، وفي حالة الخسارة من الجابون سيحتاج لتعادل مالي، أو خسارتهم أيضًا بنفس الجولة.

ويأتي منتخب مالي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من انتصار وهزيمة، ثم منتخب الجابون في المركز الرابع والأخيره بدون رصيد من النقاط.

ترتيب مجموعة مصر:

مصر - 4 نقاط

النيجر – 4 نقاط

مالي - 3 نقاط

الجابون - بدون نقاط

موعد مباراة مصر والجابون والقناة الناقلة

تنطلق مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره الجابون مساء اليوم السبت الموافق 1 يوليو، في تمام الساعة الحادية عشرة قبل منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد طنجة المغربية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية عبر beIN Sports HD 4.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: حاتم سكر - محمد مغربي - حسام عبد المجيد - محمد طارق.

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - محمود صابر - محمود جهاد.

الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - أحمد عاطف "قطة".

ميكالي يتحدث عن توقعاته حال مواجهة المغرب

تحدث البرازيلي روجيروميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن توقعاته فى حالة مواجهة المغرب الشقيق ، قال ميكالى: نحن نحترم كل المنافسين المغرب وغانا وغينيا وفى إحدى المحطات سنواجه المغرب، سعداء للتواجد فى المغرب، مازال الطريق أمامنا طويل بغض النظر عن المنافسين، ونحن نعمل أن نكون جاهزون لكل المقابلات.

بينما أكد اسامة فيصل مهاجم المنتخب الأوليمبي أن الجابون منتخب قوى، نحترمه، وفى الوقت نفسه نتطلع للاحتفاظ بالصدارة، نحن فى حالة تركيز، وهدفنا اسعاد الجمهور، وهذا لن يتحقق إلى بالعمل الكبير.