شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد خدمات كريم عرفات أمام الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، خدمات ظهيره الأيمن كريم عرفات أمام الأهلى، فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل والمؤجلة من بطولة الدورى.

وغاب كريم عرفات عن الإسماعيلى أمام فريق أسوان بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، بعدما حصل على الإنذار الثالث أمام طلائع الجيش.

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة فريقى الإسماعيلى وأسوان في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس باستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

تقدم فريق أسوان فى الدقيقة 18 من علامة الجزاء عن طريق محمد حمدى ذكى بينما ادرك هدف التعادل لفريق الاسماعيلى اللاعب محمد الشامى في الدقيقة 32 .

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها بعد خوض 30 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 13 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفا.