شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر ثلاثيات الأهلي مع كولر محلياً وأفريقياً وعالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الفوز بالثلاثة إحدى سمات فريق الكرة بالنادي الأهلي مع مدربه السويسري مارسيل كولر، الذى نجح فى تحقيق انتصارات رائعة مع الفريق على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وفاز الأهلي بثلاثية فى أكثر من مباراة محلية وأفريقية، وتحدث المدرب السويسري عن هذه الظاهرة عقب فوز الفريق أمس الأول، الخميس، على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة فى الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز.

وكشف مارسيل كولر سر تحقيق عدة انتصارات بثلاثية فى مختلف المسابقات، والتى نجح المارد الأحمر فى تكراراها 8 مرات هذا الموسم بالدوري العام.

وقال مدرب الأهلي عقب مباراة البنك الأهلي، "عندما تحرز هدفًا، فالفريق الذي أمامنا يحاول أن يتجرأ ويبدأ في فتح خطوطه من أجل التعويض، فنقوم بتسجيل الهدف الثاني، وبعد تسجيل الهدف الثاني، المنافس يطمع أكثر ويحاول العودة فى النتيجة، فيفتح خطوطه أكثر من أجل الهجوم والاندفاع للأمام، فنعمل على تسجيل الهدف الثالث".

وأضاف كولر، "نحن نستغل حالات الفرق التى تواجهنا، وأنها تعتمد على هذه الطريقة، وتقوم بفتح خطوطها عندما تستقبل الأهداف، وهذا يُسهّل مهمتنا فى المباريات".

وأكمل، "لأول مرة أعرف بعد مباراة البنك الأهلي أن الفوز بثلاثية نظيفة هي نتيجتنا المفضلة، وأننا حققناها كثيرًا هذا الموسم، وأتمنى أن نواصل في هذه السلسلة طوال الوقت".

ولم تكن ثلاثية الأهلي في البنك أمس هي الأولى للمارد الأحمر تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، فقد سبق للمارد الأحمر الفوز بالثلاثة أكثر من مرة تحت قيادة مارسيل كولر الذي تولى مسئولية تدريب الأهلي في سبتمبر الماضي ، ونستعرض في التقرير التالي ، ثلاثيات الأهلي مع كولر في جميع المسابقات.

ثلاثيات كولر مع الأهلي في الدوري

الاتحاد السكندري 3-0

سموحة 3-1

الزمالك 3-0

أسوان 3-0

غزل المحلة 3-0

فاركو 3-0

حرس الحدود 3-0

البنك الأهلي 3_صفر

ثلاثيات كولر مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الاتحاد المنستيري 3-0

القطن الكاميروني 3-0

الهلال السوداني 3-0

الترجي التونسي 3_صفر

ثلاثيات كولر مع الأهلي في كأس مصر

بيراميدز 3-0 كأس السوبر

ثلاثيات كولر مع الأهلي في كأس العالم للأندية

-أوكلاند سيتي 3-0