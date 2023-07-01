شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الهبوط.. ماذا ينتظر الـ8 أندية المهددة بمرافقة حرس الحدود للمظاليم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشعلت نتائج مباريات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى، وزاد الصراع على الهروب من الهبوط ومرافقة حرس الحدود، الذى تأكد هبوطه بشكل رسمي إلى دورى القسم الثانى "المظاليم" فى الموسم المقبل.

ونجح فريق الداخلية فى إحياء آماله فى البقاء بالدورى بعدما خطف ثلاث نقاط غاية في الأهمية أمام المقاولون العرب، فى المباراة التى جمعتهما أمس، الجمعة، في بطولة الدورى بهدف نظيف.

وتتصارع 8 أندية على الهروب من منطقة الخطر والهبوط مع الحرس، وهى "غزل المحلة، الداخلية، أسوان، طلائع الجيش، الإسماعيلى، سيراميكا، البنك الأهلى، وأخيرا سموحة".

ونستعرض المباريات المتبقية لكل الفريق الثمانية في الدورى في التقرير التالى..

غزل المحلة "32 نقطة" يتبقى له البنك الأهلى وحرس الحدود

الداخلية "32 نقطة" يتبقى له الإسماعيلى وأسوان

أسوان "33 نقطة" يتبقى له طلائع الجيش والداخلية

طلائع الجيش "33 نقطة" يتبقى له أسوان وبيراميدز

الإسماعيلى "34 نقطة" يتبقى له الأهلى، الداخلية، الاتحاد السكندرى

سيراميكا "34 نقطة" يتبقى له بيراميدز وإنبى

البنك الأهلى "35 نقطة" يتبقى له غزل المحلة وفيوتشر

سموحة "36 نقطة" يتبقى له إنبى والمصرى.