شكرا لقرائتكم خبر عن المساهمة فى 8 أهداف.. حصاد مصطفى شلبى مع الزمالك بعد انتهاء موسمه الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خبرا صادما بانتهاء موسم مصطفى شلبى لاعب القلعة البيضاء وغيابه لمدة شهر ونصف.

وأكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأشعة أثبتت إصابة مصطفى شلبي بكسر فى وجه القدم، نتيجة الإصابة التى تعرض لها في مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن اللاعب سيغيب لفترة تتراوح ما بين 4 و6 أسابيع، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي كى يتماثل للشفاء بشكل نهائي من الإصابة، لينتهى موسم مصطفى شلبى الأول مع القلعة البيضاء.

ونستعرض ماذا قدم مصطفى شلبى في أول مواسمه مع الزمالك..

لعب: 28 مباراة فى جميع المسابقات

سجل: 4 أهداف

صنع: 4 أهداف

عدد الدقائق: 1978 دقيقة

الإنذارات: إنذارين

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 4 يوليو الجارى.