شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعين بفاركو لدراسة إنبى بحثاً عن نقاط البقاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، بمباراة فاركو وإنبى لدراسة الفريق البترولى قبل مواجهته في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى أحمد سامى لوقف نزيف النقاط الذى يمر به الفريق السكندرى، بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها أمام بيراميدز 5 / 2 في المباراة التي أقيمت باستاد الدفاع الجوى، ضمن فعاليات الجولة الـ32 للدورى.

وطالب مدرب سموحة اللاعبين بضرورة القتال من أجل خطف الثلاث نقاط للابتعاد عن منطقة صراع الهبوط بشكل كبير، خاصة أن فرق القاع عادت من بعيد واقتربت من الفريق، وحذر من خطورة لاعبى إنبى الذى يلعب بكل أرياحية بعدما اقترب من فرق المقدمة.

ويعانى فريق سموحة على مستوى النتائج في الفترة الأخيرة في بطولة الدورى، حيث يعد آخر فوز للفريق كان أمام غزل المحلة 2 مايو الماضى أي منذ شهرين، حيث خاض 5 مواجهات بعدها تعادل في مباراتين وخسر 3 مواجهات، بالإضافة إلى الخروج من كأس مصر على يد النجوم أحد أندية القسم الثالث الصاعد حديثا للممتاز ب.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 42 هدفا.