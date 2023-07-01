شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بعيد ميلاد محمد عبد الشافي عبر صفحته الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك علي مواقع التواصل الاجتماعي بعيد ميلاد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق والذى وصل إلى عامه الـ 38. وكتبت الصفحة الرسمية للزمالك: "يوافق اليوم عيد ميلاد لاعبنا محمد عبد الشافي.. كل عام وأنت بخير يا عبد الشافي".

ويحتفل محمد عبد الشافى، قائد الزمالك ولاعب منتخب مصر، اليم السبت، بعيد ميلاده الـ38، فهو من مواليد الأول من يوليو لعام 1985، ويعتبر عبد الشافي أحد اللاعبين المميزين فى تاريخ الزمالك ومنتخب مصر بالجبهة اليسرى، بخلاف هدوئه الدائم داخل وخارج الملعب، فهو أحد اللاعبين القلائل الذى لم يفتعل أى أزمات خلال مشواره الكروي، والذي انضم خلاله للعديد من الأندية بداية من غزل المحلة منشأه مرورا بالزمالك وأهلي جدة والفتح السعوديين.

محمد عبد الشافى بدأ مشواره ضمن ناشئى نادى الزمالك، قبل أن ينتقل لنادى إنبى عام 2003، ولعب معه موسمين فى فريق الشباب بالنادى البترولى، بعدها انتقل لنادى غزل المحلة عام 2005 واستمر معه حتى 2009، ليكتب شهادة تألقه فى الملاعب المصرية، ليخطف أنظار مسئولى نادى الزمالك وينتقل للأبيض موسم 2009-2010، واستمر معه حتى موسم 2014-2015، قبل انتقاله للدورى السعودى، حيث لعب ضمن صفوف أهلى جدة والفتح، قبل أن يعلن عودته للقلعة البيضاء من جديد.

لعب محمد عبد الشافى خلال فترته الأولى مع الزمالك 158 مباراة، من بينها 104 مباريات فى بطولة الدورى الممتاز، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 8 غيرها وحصل على 9 إنذارات، كما خاض 38 مباراة فى بطولات أفريقيا وسجل هدفا وحيدا، وصنع هدفين، بينما شارك فى بطولة كأس مصر 15 مباراة، سجل خلالها هدفا وصنع 4 أهداف وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

حصل محمد عبد الشافى مع الزمالك على 4 بطولات، على رأسها الدورى الممتاز موسم 2014 / 2015 وكان أحد أبرز نجوم الفريق وقتها، والدورى الممتاز الموسم الماضى، بالإضافة إلى كأس مصر مرتين موسمى 2012 / 2013، 2013 / 2014.

تألق محمد عبد الشافى بقوة قبل رحيله عن الزمالك وكان لاعبا أساسيا فى الأبيض والمنتخب الوطنى بالجبهة اليسرى، كما تم اختياره أفضل لاعب فى بطولة كأس مصر موسم 2013 / 2014.

وبعد رحيل عبد الشافى عن نادى الزمالك، انضم لنادى أهلى جدة السعودى حيث خاض 113 مباراة، بواقع 9930 دقيقة لعب، لم يسجل خلالها، وصنع 10 أهداف، وظهر شيفو فى 74 مباراة مع الفريق الأهلاوى بالدورى السعودى للمحترفين وصنع 8 أهداف، بينما خاض 20 مباراة فى دورى أبطال آسيا وصنع هدفين فقط.

كما شارك فى 11 مباراة مع الأهلى فى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لم يسجل خلالها أو يصنع أى أهداف، بالإضافة للظهور فى 7 مباريات بكأس ولى العهد، ومباراة وحيدة فى كأس السوبر السعودي.

نجح عبد الشافى فى قيادة أهلى جدة السعودي، للتتويج ببطولة كأس ولى العهد موسم 2014 / 2015، ولقب الدورى السعودى موسم 2015 / 2016، وكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2016، وكأس السوبر السعودى فى نفس العام، ليتوج بكل البطولات السعودية فى إنجاز لم يسبقه إليه أى لاعب مصري.

وفى عام 2018، خاض محمد عبد الشافى فترة إعارة ضمن صفوف فريق الفتح السعودى عام 2018، شارك خلالها فى 10 مباريات، من بينها 9 مباريات فى الدورى السعودى ومباراة وحيدة فى كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث نجح فى صناعة 3 أهداف، ولم يسجل أى أهداف.

وتوّج عبد الشافى بعد عودته للزمالك بلقبى كأس السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بعد الفوز بنتيجة (3-1) ثم التتويج بلقب السوبر المحلى بالفوز على الغريم التقليدى الأهلى بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة فى وقته الأصلى بالتعادل السلبي كما نجح في قيادة الفارس الأبيض للفوز بالدوري الممتاز موسمين متتاليين.