شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب انتعاش خزينته بـ4 ملايين دولار من "كاف" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول مكافأة الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى توج بها المارد الأحمر مؤخراً على حساب الوداد المغربي. واستفسر مسئولو الأهلي من نظرائهم فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد صرف مكافآة الأربعة ملايين دولار التى يستحق للنادي الحصول عليها بعد التتويج الأفريقي. ومن المتوقع وصول هذا المبلغ خلال الأيام المقبلة والذى سيُساهم فى انتعاش الخزينة الحمراء.

من ناحية أخرى، يستعد الأهلي لخوض مباراة فيوتشر فى الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية بهدف استعادة درع الدوري، الذى بات قاب قوسين أو أدنى من قلعة الجزيرة، بينما يبحث فيوتشر عن تصحيح المسار بعد هزيمته الأخيرة أمام المصري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري العام برصيد 68 نقطة، حصدها في 26 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 5 لقاءات ولم يتلق أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 51 هدفاً كأفضل خط هجوم في الدوري، بينما استقبلت شباك الفريق الأحمر 7 أهداف فقط كأقوى خط دفاع في الدوري أيضاً.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعدما خاضوا 31 مباراة، وفاز فيوتشر في 15 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.