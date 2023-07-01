شكرا لقرائتكم خبر عن منسي وعمرو السيسي يشاركان فى تدريبات الزمالك.. وراحة لـ بلحاج وتأهيل دونجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، السبت، بشكل طبيعي استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقبلة في كأس مصر.

وتعرض ناصر منسي للإصابة بكدمة فى وجه القدم تسببت فى غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام غزل المحلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشارك ناصر منسي فى كافة فقرات مران اليوم بصورة طبيعية لتتأكد جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة.

كما شهدت تدريبات الفريق مشاركة عمرو السيسي لاعب الوسط بصورة طبيعية بعد الإصابة التي تعرض لها بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة غزل المحلة الأخيرة فى الدوري.

وخضع عمرو السيسي لفحوصات طبية، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

فيما حصل أحمد بلحاج، صانع ألعاب الفريق، على راحة من التدريبات الجماعية بسبب تواجده بالخارج لزيارة أسرته خلال أجازة عيد الأضحى.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل الانتظام في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة.

وحصل نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق على راحة من التدريبات الجماعية، وخضع "دونجا" لتدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي بعدما تعرض اللاعب للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة غزل المحلة الأخيرة في الدوري.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.