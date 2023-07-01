قبل مواجهة الأهلي وكريستيانو رونالدو.. الزمالك يتلقى ضربة قوية بإصابة مصطفى شلبي

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى نادي الزمالك ضربة قوية، متمثلة في إصابة أحد نجومه قبل خوض العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري والبطولة العربية 2023.

وكشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحوصات والآشعة التي خضع لها مصطفى شلبي، لاعب الفريق خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال أسامه، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن الآشعة أثبتت إصابة مصطفى شلبي بكسر في وجه القدم، نتيجة الإصابة التي تعرض لها في مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأشار رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك إلى أن شلبي سيغيب لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي كي يتماثل للشفاء بشكل نهائي من الإصابة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مواجهات قوية خلال شهر يوليو الجاري، أبرزها مباراة القمة مع الأهلي ومواجهة النصر السعودي في البطولة العربية، حيث يضم الأخير بين صفوفه العديد من النجوم مثل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأفادت تقارير صحفية بأن رابطة الأندية المصرية تدرس إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري أحد يومي 12 أو 13 يوليو الحالي.

وبعدها سيتجه الفريق الأبيض إلى السعودية لخوض مباريات البطولة العربية، حيث يقع في المجموعة الثالثة بجانب النصر والشباب السعوديين، بالإضافة إلى فريق الاتحاد المنستيري التونسي.

ويبدأ الزمالك مبارياته في البطولة العربية يوم 28 يوليو ضد الاتحاد المنستيري، ثم الشباب بعد 3 أيام والنصر يوم 3 أغسطس المقبل.

يشار إلى أن الزمالك يستعد حاليا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 4 يوليو المقبل.