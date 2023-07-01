أحمد بلحاج يحصل على راحة من تدريبات الزمالك الجماعية

ياسر رشاد - القاهرة - حصل أحمد بلحاج صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في كأس مصر .

جاء غياب أحمد بلحاج عن مران اليوم بسبب تواجده بالخارج لزيارة أسرته خلال أجازة عيد الأضحى.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل الانتظام في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في كأس مصر

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 من شهر يوليو المقبل ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد صبحى

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا"

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

مشوار الزمالك في بطولة كأس مصر

نجح الزمالك في التأهل لدور الـ 8 من بطولة كأس مصر، بعد الفوز علي فريق بروكسي في الدور الـ 32 بنتجية 3-2، ثم تخطي عقبة فاركو في دور الـ 16، بعد تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

الزمالك يبحث عن استعادة لقب الكأس

يطمح الزمالك عن استعادة اللقب الغائب عن خزائنه الموسم الماضي بعد أن سبق وأن توج به على حساب الأهلي العام قبل الماضي على حساب النادي الأهلي عقب الفوز عليه بثنائية مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

ومنح الكولومبي اوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبيه ، راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة عقب الفوز على غزل المحلة بثنائية نظيفة لحساب منافسات الدوري الممتاز، ليعود الفريق للمران بداية من الجمعة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على نظيره غزل المحلة بهدفين دون رد، الثلاثاء الماضي في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة الدولي صمن منافسات الدوري المصري الممتاز ورفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين توقف رصيد المحلة عند 32 نقطة يحتل بهم المركز الرابع عشر.