اتحاد الكرة السعودي يعلن فتح باب القيد للصفقات الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن اتحاد الكرة السعودي، اليوم السبت، عن فتح باب القيد لتسجيل اللاعبين الجدد لموسم 2023-2024بعد الصفقات التي أبرمتها الفرق منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتتضمن فترة التسجيل أندية دوري روشن السعودي ودوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ودوريات الثانية والثالثة والرابعة والفئات السنية.

ويستمر الميركاتو الصيفي للاعبين في دوري روشن السعودي لمدة 69 يوما بحيث تغلق فترة التسجيل في السابع من سبتمبر المقبل، بينما يغلق باب تسجيل لاعبي دوري الاولى في الـ20 من الشهر ذاته، والثالثة والرابعة في 26 اكتوبر المقبل، وفي المقابل تمتد فترة فيد لاعبي دوريات الفئات السنية حتى 30 اكتوبر المقبل.

وسارع 13 ناديا من اصل 18 بدوري روشن السعودي إلى التعاقد مع 38 لاعبا قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية، وفي مقدمتهم الاتحاد الذي تعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما بعد مسيرة حافلة بالانجازات مع ريال مدريد، كما ضم أيضا مواطنه نجولو كانتي قادما من تشيلسي، فيما عزز الهلال صفوفه بالسنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي الإنجليزي، والبرتغالي برونو نيفيز قائد ولفرهامبتون الإنجليزي.

وتخوض الأندية تحدي دوري روشن في نسخته الجديدة بمشاركة 18 ناديا للمرة الأولى بدءا من 11 اغسطس المقبل.

اتحاد الكرة السعودي يمنح الأندية حرية المشاركة في دورى الرديف



وكان اتحاد الكرة السعودي اتخذ قرار المشاركة الإجبارية في الدوري الرديف، بعد توصية ناصر لارجيت المدير الفني في الاتحاد.



وشارك في المسابقة في نسختها الأولى الموسم الماضي، فرق: الشباب والوحدة والاتفاق وأبها والطائي والفيحاء والفتح.



ومن أهم القرارات التي استند عليه اتحاد الكرة السعودي باتخاذ قرار مشاركة جميع الأندية في الدوري الرديف، السماح بتسجيل 8 لاعبين غير سعوديين في قائمة الفريق الأول، وذلك لمنح اللاعبين المحليين، زيادة دقائق مشاركتهم في الموسم من خلال البطولة.



يذكر أن الاتفاق توج بلقب النسخة الأولى من الدوري الرديف، بعد أن تصدر جدول الترتيب بـ27 نقطة.

وكشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين في أبريل الماضي عن موعد انطلاق الموسم الجديد من منافسات دوري روشن.

رابطة الأندية، وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حددت يوم 11 أغسطس 2023 موعدًا لانطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.