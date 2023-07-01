منتخب مصر للسلة يفوز على لبنان في أول انتصار بمونديال الناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب مصر للسلة للناشئين تحت 19 سنة ، فوزه الأول في بطولة كأس العالم اليوم السبت، على حساب نظيره لبنان في البطولة المقامة حالياً بدولة المجر.

منتخب مصر لناشئين السلة يحقق أول انتصار في كأس العالم للناشئين

وفاز منتخب مصر على نظره اللبناني في مباريات تحديد المراكز من الـ13 حتى الـ16، بكأس العالم، بنتيجة 78-77.

وفشل منتخب مصر في تحقيق أي فوز في كأس العالم لكرة السلة قبل مباراة اليوم حيث كان خسر من سلوفينيا أمس الجمعة بنتيجة 85-61، كما خسر أمام المنتخب التركي بنتيجة 72/53 في دور الـ 16 .

وكان منتخب مصر للسلة قد اختتم دور المجموعات بالهزيمة الثالثة أمام البرازيل بنتيجة 73-67 في آخر أيام دور المجموعات.

وضمت قائمة منتخب مصر، كلا من: إبراهيم زهران - بلال عبد المطلب - حسن عامر - حسين شوكت - عبد الله الحديدي - علي وحيد - فهمي زيدان - كريم حاتم - محمد خيري - محمد عبد اللطيف - ياسين عبد الوهاب - يوسف الغايش.

كأس العالم للسلة ناشئين تحت 19 سنة بالمجر

وتقام كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عاما في المجر خلال الفترة من 24 يونيو إلى 2 يوليو المقبل بمشاركة 16 فريقا.

وزير الشباب يدعم آنسات السلة قبل المشاركة ببطولة كأس العالم



يذكر أن التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، منتخب مصر للسلة تحت 19 سنة آنسات، قبيل السفر لمدريد للمشاركة بكأس العالم، في الفترة من 15 وحتى 23 يوليو من العام الجاري، وذلك بعدما حصد الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا الأخيرة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بالمستويات القوية التي قدمتها لاعبات منتخبنا الوطني في بطولة إفريقيا، والحصول على الميدالية الفضية في البطولة بعد خسارة النهائي أمام مالي.



وأكد الوزير دعمه المستمر لكافة المنتخبات الوطنية التي تُشارك في المحافل العالمية ورفع اسم مصر عاليًا، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية الدائم للرياضة المصرية.



ويتواجد منتخب مصر تحت 19 سنة آنسات، في المجموعة الرابعة بكأس العالم، رفقة كل من: كندا، الصين، وجمهورية التشيك.