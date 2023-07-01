شبانة يتعافى من إصابته ويشارك في مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - شارك محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في كأس مصر.

وكان المدافع تعرض لإصابة عبارة كدمة في عضلة السمانة قبل مباراة الزمالك وغزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد مران الزمالك مشاركة محمود شبانة في كافة الفقرات البدنية والخططية وخاض التقسيمة الفنية في نهاية المران بشكل طبيعي.

يخوض فريق الزمالك مواجهة أمام نظيره المقاولون العرب في المباراة المرتقبة التى تجمعهما بدور الـ8 ببطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في كأس مصر

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك والمقاولون العرب يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو فى تمام الساعة الثامنة و النصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و المقاولون العرب

ويذاع لقاء الزمالك و المقاولون العرب في كأس مصر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وفاز فريق الكرة الاول بنادى الزمالك على نظيره بروكسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور ال ٣٢ ثم تخطى فاركو بثلاثية لهدف في ثمن النهائي ، ليضرب موعدا أمام المقاولون العرب لحساب ربع نهائي المسابقه المحلية

ويبحث الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك عن استعادة اللقب الغائب عن خزائنه الموسم الماضي بعد أن سبق وأن توج به على حساب الأهلي العام قبل الماضي على حساب النادي الأهلي عقب الفوز عليه بثنائية مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

ويحافظ الزمالك على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، بينما يصارع غزل المحلة الهبوط حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.

ويلعب الزمالك تحت القيادة الفنية لـ أوسيريو مدرب الأبيض مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر يوليو المقبل في ربع نهائي كأس مصر للموسم الحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمباراة المرتقبة أمام نظيره المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.