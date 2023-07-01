هاري كين وبيرناردو سيلفا على رادار باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - رصد نادي باريس سان جيرمان مبلغ مالي كبير من أجل إبرام صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لغياب الراحلين عن صفوف الفريق الفرنسي خلال الفترة الماضية.

باريس سان جيرمان يجهز مبلغ مالي ضخم من أجل صفقات جديدة

وأكدت تقاررير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يجهز مبلغ مالي ضخم لإبرام صفقات من العيار الثقيل خلال الفترة القادمة، خصوصاً و أن النادي الفنرسي لم يعلن عن صفقات حتي الأن.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن النادي الباريسي يعطي الأولية الآن لضم مهاجم صريح وجناح هجومي، ووقع الاختيار تحديداً على هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، وبرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، في ظل إمكانية رحيل كلا اللاعبين هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن باريس سان جيرمان يرصد 200 مليون يورو لإبرام هاتين الصفقتين، وسينتظر ما ستؤول إليه الأمور بشأن مستقبل بعض اللاعبين أمثال مبابي وفيراتي ونيمار لإكمال صفقاته هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن باريس سان جيرمان وضع خيارات أخرى في حال فشل النادي في التوقيع مع هاري كين، متمثلة بماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، كولو مواني نجم فرانكفورت وفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.

يذكر أن رحل ليونيل ميسي وسيرجيو راموس عن صفوف باريس عقب نهاية الموسم، وهناك إمكانية لرحيل نيمار وكيليان مبابي، لكن النادي لم يبرم أي صفقة حتى الآن، رغم أنه مهتم بقائمة طويلة من اللاعبين في جميع المراكز.

واقترب بقوة الظهير الدولي الفرنسي لوكاس هرنانديز من باريس سان جيرمان قادمًا من بايرن ميونخ الألماني مقابل 40 مليون يورو.

ولم يوقع اللاعب بعد، إلاّ أن سان جيرمان حصل على نصف المبلغ الذي طلبه بايرن.

نشأ هرنانديز (27 عامًا) في فريق الشباب مع أتلتيكو مدريد الاسباني وتم تصعيده إلى الفريق الأول في 2014 .

وذلك قبل أن ينتقل إلى النادي البافاري في 2019، وحقق مع بايرن لقب البوندزليجا 4 مرات ولقب دوري أبطال أوروبا 2020.

ويغيب بطل العالم 2018 عن المنافسات منذ أن وقع ضحية لقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى في مستهل مباراة فرنسا الأولى في مونديال قطر 2022 ضد أستراليا في نوفمبر الماضي.

من ناحية أخرى، قال مصدر مقرب من المفاوضات أن النادي بصدد الإعلان الأسبوع المقبل عن تعاقده مع المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي، ما إن ينهي المفاوضات المتعلقة برحيل كريستوف جالتييه.