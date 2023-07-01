إنتر ميلان يُعلن تعاقده مع الفرنسي ماركوس تورام رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي إنتر ميلان، اليوم السبت، تعاقده مع المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده.

وكان اللاعب صاحب الـ 25 عامًا قد خضع للكشف الطبي مع النيرازوري إنتر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونشر الحساب الرسمي لفريق إنتر ميلان بياناً عبر موقعه الرسمى على توتير جاء فيه، "ماركوس تورام المهاجم المولود فى 1997 ينضم إلى النيرازوري بعد أربعة مواسم مع بوروسيا مونشنجلادباخ".

وأضاف البيان، "ماركوس تورام سريع، لقد كان دائمًا سريعًا في الوصول إلى أهدافه وتجاوز أي عقبة في طريقه لإثبات أنه يستحق أكثر بكثير من مجرد الاسم الموجود على ظهر قميصه، على الرغم من أنه لم ينس أبدًا تعاليم ومثال والده ليليان، الذي كان يفضل في البداية أن يمارس رياضة الجودو أو المبارزة".

وكان إنتر ميلان قد أعلن أمس الجمعة، رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سكرينيار، وذلك بعد مسيرة طويله معهم دامت ل 6 أعوام.

وقال إنتر ميلان في بيان له عبر موقعه الرسمي: " 6 مواسم مليئة بالانتصارات والرضا: هنا تنتهي مغامرة ميلان سكرينيار بقميص إنتر".

وأضاف إنتر ميلان: "سكرينيار كان أحد أبطال مسار النمو الاستثنائي لإنتر ، والذي بدأ بالعودة إلى دوري أبطال أوروبا في عام 2018 وتوج بالفوز بخمسة ألقاب في المواسم الثلاثة الأخيرة".

وأتم بيان إنتر ميلان : " جميع أفراد اسرة إنتر توجه التحيات والشكر إلى سكرينيار.. ستبقى في القلب " .

الجدير بالذكر أن انتهي عقد سكرينيار مع إنتر ميلان بنهاية شهر يونيو 2023.

يذكر أن عديد من التقارير ربطت بين سكرينيار ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي لحمل قميصه بداية من الموسم المقبل.

و انضم سكرينيار لصفوف إنتر ميلان في صيف 2017 قادما من سامبدوريا.

خاض المدافع الدولي السلوفاكي بقميص إنتر 246 مباراة وسجل 11 هدفا في مواسمه الستة.

وحصل سكرينيار مع إنتر على ألقاب (الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي مرتين".

كما قاد سكرينيار ناديه لبلوغ نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لكنه خسر من مانشستر سيتي بهدف دون رد.