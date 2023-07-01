الأخدود السعودي يُفاوض كوادرادو بعد رحيله عن يوفنتوس

ياسر رشاد - القاهرة - دخل الكولومبي خوان كوادرادو دائرة إهتمامات أندية الدوري السعودي لضمه هذا الصيف، وذلك بعد رحيله عن صفوف يوفنتوس بعد سنوات قضاها بقميص السيدة العجوز.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن كوادرادو اقترب من الانضمام لصفوف نادي الأخدود الصاعد حديثا للدوري السعودي للمحترفين.

وكان قد أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي مساء أمس الجمعة رحيل النجم الكولومبي الدولي خوان كوادرادو عن صفوق قلعة البيانكونيري عقب نهاية تعاقده مع الفريق.

وشارك صاحب الـ35 عامًا مع فريق يوفنتوس في 314 مباراة منذ الانضمام إلى صفوفه سجل خلالها 26 هدفا وصنع 65 آخرين وتوج الكولومبي الدولي بـ11 لقبا في مسيرته مع السيدة العجوز.

في سياق متصل أعلن اتحاد الكرة السعودي، اليوم السبت، عن فتح باب القيد لتسجيل اللاعبين الجدد لموسم 2023-2024بعد الصفقات التي أبرمتها الفرق منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتتضمن فترة التسجيل أندية دوري روشن السعودي ودوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ودوريات الثانية والثالثة والرابعة والفئات السنية.

ويستمر الميركاتو الصيفي للاعبين في دوري روشن السعودي لمدة 69 يوما بحيث تغلق فترة التسجيل في السابع من سبتمبر المقبل، بينما يغلق باب تسجيل لاعبي دوري الاولى في الـ20 من الشهر ذاته، والثالثة والرابعة في 26 اكتوبر المقبل، وفي المقابل تمتد فترة فيد لاعبي دوريات الفئات السنية حتى 30 اكتوبر المقبل.

فيرمينيو يقترب من الأهلي السعودي

في سياق متصل أقترب نادي أهلي جدة السعودي من إعلان التعاقد مع اللاعب البرازيلي روبيرت فيرمينو نجم ليفربول السابق، بعد ان توصل الطرفان لإتفاق، وسيكون الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة.

وأكد فابريزيو رومان المتخصص في إنتقالات اللاعبين إن فيرمينو أتم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد الشخصية.

وأَضاف رومانو أن عقد اللاعب البرازيلي فيرمينو سوف يستمر حتى صيف عام 2026.

وحال إتمام الصفقة فسيكون فيرمينو ثاني لاعب من الدوري الإنجليزي ينضم للأهلي بعد إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

الجدير بالذكر أن دومينيك سوبوسلاي مهاجم لايبزج الألماني أصبح على أعتاب الإنتقال لليفربول خلال فترة الاتقالات الصيفية الجارية، وذلك تعويضاً لرحيل البرازيلي فيرمينو.