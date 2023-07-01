شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لسداسي الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمد أشرف "روقا" وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري وسيد عبدالله "نيمار" رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية عقب التقسيمة التي خاضها اللاعبون في مران اليوم السبت، وقام الرباعي بالتسديد من علامة الجزاء على مرمى محمد عواد ومحمد نديم، في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة كأس مصر.

وفي نفس الوقت، خاض أحمد مصطفى "زيزو" تدريبات بدنية إضافية لتقوية العضلات بعد انتهاء التقسيمة. وشهدت تدريبات الفريق مشاركة عمرو السيسي لاعب الوسط بصورة طبيعية بعد الإصابة التي تعرض لها بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة غزل المحلة الأخيرة فى الدوري.

وخضع عمرو السيسي لفحوصات طبية، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية. فيما حصل أحمد بلحاج، صانع ألعاب الفريق، على راحة من التدريبات الجماعية بسبب تواجده بالخارج لزيارة أسرته خلال أجازة عيد الأضحى. ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل الانتظام في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.