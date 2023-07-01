شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يتعافى وعواد ينهى برنامجه التأهيلي ويشارك فى جزء من مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في كأس مصر.

وكان المدافع تعرض لإصابة عبارة كدمة فى عضلة السمانة قبل مباراة الزمالك وغزل المحلة الأخيرة فى مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد مران الزمالك مشاركة محمود شبانة فى كافة الفقرات البدنية والخططية، وخاض التقسيمة الفنية في نهاية المران بشكل طبيعي.

كما انتهى محمد عواد حارس مرمى الفريق من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له الفترة الماضية، وغاب حارس المرمى عن الزمالك الفترة الأخيرة بسبب الإصابة بمزق فى عضلة السمانة، وخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وشهد مران الزمالك اليوم، السبت، مشاركة محمد عواد فى جزء من التدريبات الفنية، وظهر بحالة جيدة بعد عودته من الإصابة.

من جهته عقد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، جلسة مع عواد بعد مشاركته في التدريبات من أجل الاطمئنان على حالته، وأكد الحارس على تحسن حالته الطبية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.