شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة المنتخب الأولمبي أمام الجابون بأمم أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الأولمبي مباراة قوية الليلة فى بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالمغرب، حينما يلتقي مع نظيره الجابوني فى مباراة يسعى خلالها الفراعنة الصغار للفوز من أجل التأهل للدور التالي فى البطولة، ونستعرض في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراة مصر والجابون..س: ما هو موعد مباراة المنتخب الأولمبي ونظيره الجابوني؟
ج: يلتقي منتخب مصر الأوليمب مع نظيره الجابوني فى الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ـ التاسعة مساءً بتوقيت طنجة ــ فى الجولة الثالثة والختامية للمجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستمر بالمغرب حتى 8 يوليو المقبل، وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
مصر: 4 نقاط
النيجر: 4 نقاط
مالي: 3 نقاط
الجابون: صفرس: ما هي الفرق المشاركة فى البطولة؟
ج: يشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم المغرب وغانا وغينيا والكونغو.. والمجموعة الثانية مصر ومالى والجابون والنيجر.س: كيف تتأهل الفرق لأولمبياد باريس؟
ج: يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.س: وماذا عن فرص تأهل الفراعنة لنصف نهائي البطولة؟
ج:يمتلك المنتخب الأولمبي أكثر من فرصة للتأهل لنصف نهائي البطولة نرصدها كالتالي:
1_ الفوز على الجابون والتأهل مباشرة
يحسم منتخب مصر تأهله للدور نصف النهائي من المسابقة، بشكل رسمي، حال فوزه على الجابون الليلة حيث سيرفع رصيده إلى 7 نقاط.2_التعادل مع الجابون "حالتين"التعادل السلبي
ـ حال تعادل منتخب مصر مع الجابون سلبياً يصل الفراعنة للنقطة الخامسة، وينتظر نتيجة مباراتي مالي والنيجر من أجل تحديد المركزين الأول والثاني فى المجموعة، حيث يتأهل الفائز من اللقاء الأخير كأول مجموعة والفراعنة ثانياً، أو تعادلهما فسيأتى منتخب مصر أولاً بفارق الأهداف عن النيجر.3_التعادل الإيجابي
ـ حال تعادل منتخب مصر إيجابيا مع الجابون فسيتأهل للدور التالى، ولكنه ينتظر نتيجة مباراة النيجر ومالي، لأن الفراعنة سيصلون للنقطة الخامسة والنيجر أول حال الفوز بـ 7 نقاط، أو 5 نقاط حال التعادل مع مالى، والأمر ذاته لمنتخب مالي الذى قد يصل للنقطة السادسة حال الفوز على النيجر والتأهل كأول للمجموعة وخلفه الفراعنة ثانيا بـ5 نقاط.4_الهزيمة
- حال خسارة منتخب مصر من الجابون سيتحدد تأهله بعد مباراة النيجر ومالي، لأنه من الممكن أن يودع الفراعنة البطولة إذا حقق منتخب مالي الفوز وجمع 6 نقاط، أما النيجر فسيكون 4 نقاط نفس رصيد مصر، ولكن وقتها المنتخب الذى استقبل عدد أهداف أقل يصعد رسميًا للدور الثاني "نصف النهائي" بسبب تعادل المنتخبين في الجولة الأولى بدون أهداف.
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