شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة المنتخب الأولمبي أمام الجابون بأمم أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الأولمبي مباراة قوية الليلة فى بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالمغرب، حينما يلتقي مع نظيره الجابوني فى مباراة يسعى خلالها الفراعنة الصغار للفوز من أجل التأهل للدور التالي فى البطولة، ونستعرض في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراة مصر والجابون..

س: ما هو موعد مباراة المنتخب الأولمبي ونظيره الجابوني؟

ج: يلتقي منتخب مصر الأوليمب مع نظيره الجابوني فى الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ـ التاسعة مساءً بتوقيت طنجة ــ فى الجولة الثالثة والختامية للمجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستمر بالمغرب حتى 8 يوليو المقبل، وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.