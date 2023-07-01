شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الشحات وكهربا.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام فيوتشر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إجراء أكثر من تغيير على تشكيل الفريق فى مباراة فيوتشر غداً ببطولة الدوري، ليعود أكثر من لاعب غاب عن مباراة الأحمر أمام البنك الأهلي بالدوري التى أقيمت أمس الأول، الخميس، وفاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة.

وخاض الأهلي مباراة البنك بتشكيل ضم كلاً من: محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول، مروان عطية، آليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، أحمد عبد القادر، ومحمد شريف.

ويدرس كولر إعادة حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا للتشكيل الأساسي فى مباراة فيوتشر على حساب عبد القادر ومحمد شريف، ليُصبح تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة فيوتشر غداً مكوّنا من:

محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول، مروان عطية، آليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، حسين الشحات، وكهربا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة فيوتشر في الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية بهدف إستعادة درع الدوري الذي بات قاب قوسين او أدنى من قلعة الجزيرة ، بينما يبحث فيوتشر عن تصحيح المسار بعد هزيمته الأخيرة أمام المصري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري العام برصيد 68 نقطة، حصدها في 26 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 5 لقاءات ولم يتلق أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 51 هدفاً كأفضل خط هجوم في الدوري، بينما استقبلت شباك الفريق الأحمر 7 أهداف فقط كأقوى خط دفاع في الدوري أيضاً.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعدما خاضوا 31 مباراة، وفاز فيوتشر في 15 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفاً آخر.