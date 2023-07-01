7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 1/ 7 /2023

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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 1 يونيو 2023 هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه، تشهد أهم الأخبار التي شهدتها الساحة على مدار اليوم، وأهمها الأهلى يترقب وصول أربعة ملايين دولار مكافأة الفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا.

كل ما تريد معرفته عن مباراة المنتخب الأولمبي أمام الجابون بأمم أفريقيا الليلة

يخوض المنتخب الأولمبي مباراة قوية الليلة فى بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالمغرب، حينما يلتقي مع نظيره الجابوني فى مباراة يسعى خلالها الفراعنة الصغار للفوز من أجل التأهل للدور التالي فى البطولة، ونستعرض في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراة مصر والجابون..

شارك محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في كأس مصر. يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول مكافأة الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى توج بها المارد الأحمر مؤخراً على حساب الوداد المغربي. واستفسر مسئولو الأهلي من نظرائهم فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد صرف مكافآة الأربعة ملايين دولار .

سموحة يستعين بفاركو لدراسة إنبى بحثاً عن نقاط البقاء فى الدورى

استعان أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، بمباراة فاركو وإنبى لدراسة الفريق البترولى قبل مواجهته في بطولة الدورى المصرى الممتاز.