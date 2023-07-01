شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 1/ 7 /2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 1 يونيو 2023 هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه، تشهد أهم الأخبار التي شهدتها الساحة على مدار اليوم، وأهمها الأهلى يترقب وصول أربعة ملايين دولار مكافأة الفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا.
كل ما تريد معرفته عن مباراة المنتخب الأولمبي أمام الجابون بأمم أفريقيا الليلة
يخوض المنتخب الأولمبي مباراة قوية الليلة فى بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالمغرب، حينما يلتقي مع نظيره الجابوني فى مباراة يسعى خلالها الفراعنة الصغار للفوز من أجل التأهل للدور التالي فى البطولة، ونستعرض في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراة مصر والجابون..
شارك محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في كأس مصر.
سموحة يستعين بفاركو لدراسة إنبى بحثاً عن نقاط البقاء فى الدورى
استعان أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، بمباراة فاركو وإنبى لدراسة الفريق البترولى قبل مواجهته في بطولة الدورى المصرى الممتاز.
اشعلت نتائج مباريات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى، وزاد الصراع على الهروب من الهبوط ومرافقة حرس الحدود، الذى تأكد هبوطه بشكل رسمي إلى دورى القسم الثانى "المظاليم" فى الموسم المقبل.
يستعيد حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، خدمات ظهيره الأيمن كريم عرفات أمام الأهلى، فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل والمؤجلة من بطولة الدورى.
طالب أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، جهازه الطبي بسرعة تجهيز حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى للمباريات المصيرية المقبلة في بطولة الدورى.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز