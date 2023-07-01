شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن موعد نهائي كأس الرابطة بين المصرى وسيراميكا 22 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد المباراة النهائية من بطولة كأس الرابطة بين فريقى المصرى البورسعيدي وسيراميكا يوم 22 يوليو الشهر الجارى على أن تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

وكان تأهل فريق سيراميكا لنهائي بطولة كأس الرابطة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 4 / 3 ليتأهل سيراميكا لنهائي كأس الرابطة لمواجهة فريق المصري في النسخة الثانية لبطولة كأس الرابطة.

بينما تأهل فريق المصري الى نهائي كأس الرابطة، بعد الإطاحة بنظيره فيوتشر حامل لقب البطولة، بنتيجة 3-1 بضربات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب .