شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقرر توجيه الشكر لـ رضا شحاتة وتعيين خالد عيد مديرًا فنيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل توجيه الشكر إلى رضا شحاتة المدير الفني وتعيين خالد عيد بديلاً له حيث سوف يكون هناك جلسة في الساعة الثامنة مساء اليوم لتوقيع العقود.

ويقود خالد عيد مران الفريق غدًا عقب تولى المهمة استعدادا لمواجهة البنك الأهلى في الجولة المقبلة من عمر بطولة الدورى الممتاز.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره البنك الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و التي لم تحدد رابطة الأندية المصرية المحترفة معادها حتى الاتى .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 16 مباراة.