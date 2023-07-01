حسين لبيب يتحدث عن خطة لطرد مرتضى منصور من الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف حسين لبيب، رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك السابقة، عن وجود خطة لطرد مرتضى منصور من منصبه الحالي في "القلعة البيضاء" خلال الفترة المُقبلة.

وواصل مرتضى منصور الهجوم على رموز النادي وبعض اللاعبين والإعلاميين، آخرها التي وجهها لـ حسين لبيب، حيث أكد عدم قانونية الرئيس السابق، وهو ما دفع الأخير للرد.

ووفقا لموقع "العين" الإخباري، قال حسين لبيب في تصريحات عبر منصة "كلوب هاوس": "مرتضى منصور اتهمني ببعض الأمور التي ليس لها أي أساس من الصحة، ولكنني سأتقدم ببلاغ للنائب العام للحصول على حقي".

وأضاف لبيب: "دائما ما أحصل على حقوقي بالطرق القانونية، فهو ليس له الحق في اتهامي ببعض الأمور الكاذبة"، أنا أحد أبناء الزمالك".

وأكمل: "تم الاتفاق مع معظم رموز النادي في جميع الألعاب الرياضية، على توحيد الصف لاسترجاع الزمالك المخطوف حاليا".

واختتم حسين لبيب: "الزمالك تم تغيير هويته، وسيتم طرد هؤلاء الأشخاص الذين يتحكمون بالنادي خلال فترة قصيرة".