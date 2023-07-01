شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على لبنان فى كأس العالم لشباب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

والتقى المنتخب المصري نظيره اللبناني ظهر اليوم، السبت، في مباراة تحديد أصحاب المراكز من الثالث عشر إلى السادس عشر، في كأس العالم للشباب التى تستضيفها المجر خلال الفترة الحالية.

وعلى الرغم من تأخر منتخب مصر في الفترات الثلاثة الأولى، بنتائج 23-20، 42-37، 61-53، على التوالي، إلا أنه نجح في العودة في النتيجة خلال الفترة الرابعة، التي أنهاها وأنهى اللقاء لصالحه بنتيجة 78-77.

وكان ياسين ياسر عبد الوهاب لاعب منتخب مصر هو الأفضل في المباراة من حيث الفاعلية، حيث أنه نجح في تسجيل 15 نقطة، وقدم 6 تمريرات حاسمة، فضلًا عن نجاحه في استعادة الكرة 12 مرة.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مواجهة مدغشقر والمجر، لمواجهته غدًا الأحد في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث عشر والرابع عشر في البطولة.