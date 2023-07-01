شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح محمد شريف "روشتة" العودة للتهديف مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على التحدث مع محمد شريف مهاجم الفريق خلال الساعات الماضية فى جلسة خاصة، طالبه خلالها بضرورة التركيز أمام مرمى المنافس من أجل التسجيل وإنهاء ظاهرة إهدار الفرص.

وأكد كولر لمحمد شريف أنه صاحب قدرات جيدة، ويصل للمرمى ويجتهد، ولكن عليه أن يكون أكثر دقة وتركيزاً أمام مرمى المنافس، وهذا يحتاج منه لإزالة الضغوط الواقعة عليه.

وتعرض محمد شريف لانتقادات كثيرة الفترة الماضية بعد إهداره الكثير من الفرص السهلة أمام مرمى الخصم، وأبرزها مباراة البنك الأهلي الخميس فى الدوري، والتي فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة، وأهدر خلالها شريف أكثر من انفراد تام بالمرمى، ليُكرر ما فعله في مباريات سابقة أبرزها الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة فيوتشر في الثامنة والنصف من مساء غد، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية بهدف إستعادة درع الدوري الذي بات قاب قوسين او أدنى من قلعة الجزيرة ، بينما يبحث فيوتشر عن تصحيح المسار بعد هزيمته الأخيرة أمام المصري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري العام برصيد 68 نقطة، حصدها في 26 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 5 لقاءات ولم يتلق أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 51 هدفاً كأفضل خط هجوم في الدوري، بينما استقبلت شباك الفريق الأحمر 7 أهداف فقط كأقوى خط دفاع في الدوري أيضاً.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعدما خاضوا 31 مباراة، وفاز فيوتشر في 15 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.