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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولتين 33 و34 ومؤجلات الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، برئاسة عامر حسين، مواعيد المباريات المتبقية من منافسات النسخة الجارية من بطولة الدوري 2022/2023، وتُقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 13 يوليو، فى الساعة 08:30 مساءً، ضمن منافسات الجولة 31 باستاد القاهرة.
وجاءت مواعيد المباريات المتبقية من المسابقة كالتالي:
08:30 مساء الأحد 2 يوليو ـ فيوتشر vs الأهلي
08:30 مساء الأربعاء 5 يوليو ـ الأهلي vs الإسماعيلي
07:00 مساء يوم السبت 8 يوليو ـ الاتحاد السكندري vs الأهليالجولة 33
08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدودالجولة 31
08:30 مساء الخميس 13 يوليو: الأهلي vs الزمالكالجولة 34
07:00 مساء يوم الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهليالجولة 28
08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهليالجولة 30
08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي
مباريات الزمالك المتبقية في الدوري: الجولة 33
09:30 مساء السبت 8 يوليو ـ فيوتشر vs الزمالكالجولة 31
08:30 مساء الخميس 13 يوليو: الأهلي vs الزمالكالجولة 34
09:30 مساء الأحد 16 يوليو ـ الزمالك vs فاركو
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