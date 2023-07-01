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مواعيد مباريات الجولتين 33 و34 ومؤجلات الدوري الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، برئاسة عامر حسين، مواعيد المباريات المتبقية من منافسات النسخة الجارية من بطولة الدوري 2022/2023، وتُقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 13 يوليو، فى الساعة 08:30 مساءً، ضمن منافسات الجولة 31  باستاد القاهرة.

 

وجاءت مواعيد المباريات المتبقية من المسابقة كالتالي:

 
مواجهات الأهلى
 

08:30 مساء الأحد 2 يوليو ـ فيوتشر vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 5 يوليو ـ الأهلي vs الإسماعيلي

07:00 مساء يوم السبت 8 يوليو ـ الاتحاد السكندري vs الأهلي

الجولة 33
 

08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود

الجولة 31
 

08:30 مساء الخميس 13 يوليو: الأهلي vs الزمالك

الجولة 34
 

07:00 مساء يوم الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهلي

الجولة 28
 

08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي

الجولة 30
 

08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري: الجولة 33

09:30 مساء السبت 8 يوليو ـ فيوتشر vs الزمالك

الجولة 31
 

08:30 مساء الخميس 13 يوليو: الأهلي vs الزمالك

الجولة 34
 

09:30 مساء الأحد 16 يوليو ـ الزمالك vs فاركو

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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