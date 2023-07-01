شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولتين 33 و34 ومؤجلات الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، برئاسة عامر حسين، مواعيد المباريات المتبقية من منافسات النسخة الجارية من بطولة الدوري 2022/2023، وتُقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 13 يوليو، فى الساعة 08:30 مساءً، ضمن منافسات الجولة 31 باستاد القاهرة.





وجاءت مواعيد المباريات المتبقية من المسابقة كالتالي:مواجهات الأهلى

08:30 مساء الأحد 2 يوليو ـ فيوتشر vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 5 يوليو ـ الأهلي vs الإسماعيلي

07:00 مساء يوم السبت 8 يوليو ـ الاتحاد السكندري vs الأهلي

الجولة 33

08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود

الجولة 31

08:30 مساء الخميس 13 يوليو: الأهلي vs الزمالك

الجولة 34

07:00 مساء يوم الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهلي

الجولة 28

08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي

الجولة 30

08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري: الجولة 33

09:30 مساء السبت 8 يوليو ـ فيوتشر vs الزمالك

الجولة 31

08:30 مساء الخميس 13 يوليو: الأهلي vs الزمالك

الجولة 34

09:30 مساء الأحد 16 يوليو ـ الزمالك vs فاركو