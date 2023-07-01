شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. انتهاء الدوري الممتاز 26 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، برئاسة عامر حسين، انتهاء بطولة الدوري الممتاز يوم 26 يوليو بشكل رسمي، بعدما تم الاستقرار على مواعيد المباريات المتبقية من المسابقة.

وتنتهى المسابقة بمباراة الأهلى والمصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم 26 يوليو، على أن يفتح القيد بعدها مباشرة.

كما أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد المباراة النهائية من بطولة كأس الرابطة بين فريقى المصرى البورسعيدي وسيراميكا يوم 22 يوليو الشهر الجارى على أن تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

وكان تأهل فريق سيراميكا لنهائي بطولة كأس الرابطة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 4 / 3 ليتأهل سيراميكا لنهائي كأس الرابطة لمواجهة فريق المصري في النسخة الثانية لبطولة كأس الرابطة.

بينما تأهل فريق المصري الى نهائي كأس الرابطة، بعد الإطاحة بنظيره فيوتشر حامل لقب البطولة، بنتيجة 3-1 بضربات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب .