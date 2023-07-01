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المجري "سوبوسلاي " يخضع للكشف الطبي بنادي ليفربول

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ياسر رشاد - القاهرة - يخضع المجري دومينيك سوبوسلاي، نجم نادي لايبزيج الألماني للكشف الطبي بنادي الإنجليزي خلال الساعات المقبلة، بعد وصول إلى مدينة ليفربول اليوم.

وقرر نادي الريدز الإنجليزي كسر الشرط الجزائي الموقع في عقد  لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي مع نادي لايبزج والمقدر بقيمة 70 مليون يورو.

من المقرر أن يكون سوبوسلاي ثاني صفقات نادي ليفربول الصيفية بعد الأرجنتيني ماك أليستر القادم من صفوف برايتون إنجليزي.

واستبعدت تقارير صحفية فكرة انضمام محمد صلاح نجم ليفربول للدوري السعودي في الميركاتو الحالي، حيث حسم اللاعب حسم قراره بالاستمرار في صفوف ليفربول الموسم المقبل، رغم فشل التأهل لمسابقة .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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