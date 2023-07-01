باريس سان جيرمان ينافس لايبزيج على ضم بديل ميسي

ياسر رشاد - القاهرة - دخل فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في منافسة قوية مع نظيره لايبزيج الألماني، لضم موهبة فريق ليون الفرنسي، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، لدعم الجانب الهجومي في صفوف الفريق.

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باريس سان جيرمان يرغب في ضم برادلي باركولا

يبدي فريق سان جيرمان رغبة في التعاقد مع برادلي باركولا مهاجم فريق ليون الفرنسي، وبسبب المستوى الجيد الذي قدمه صاحب الـ 20 عام في الموسم الماضي بالدوري الفرنسي.

انتقل برادلي باركولا لنادي ليون في يونيو عام 2022، وينتهي عقد اللاعب مع فريقه الحالي بنهاية شهر يونيو من عام 2026، ويتبقى للاعب الفرنسي 3 مواسم مع الفريق.

لايبزيج يزاحم باريس على ضم باركولا

دخل فريق لايبزيج الألماني بقوة في مفاوضات الحصول على خدمات الفرنسي الشاب، ليكون في منافسة شرسة مع باريس الذي يرغب في تعوض رحل ليونيل ميسي، وتأمين الهجوم خوفًا من رحيل كيليان مبابي في يونيو المقبل.

موقف ليون من رحيل برادلي باركولا

لا يوجد قرار نهائي حتى الآن من داخل الفريق الفرنسي، حيث يأمل نادي ليون في الاحتفاظ باللاعب حتى نهاية عقده، وسيعمل على تأمين اللاعب من خلال تعديل قيمة الشرط الجزائي في عقده حتى يضمن بقاءه حتى يونيو 2026.

موقف برادلي باركولا من عروض باريس ولايبزيج

يرغب الموهبة الفرنسية برادلي باركولا في الرحيل عن ليون وخوض تجربه جديده مع باريس سان جيرمان، الذي يعلم بذلك ويدخل بقوة لضم اللاعب.

وصلت قيمة اللاعب التسويقية إلى 18 مليون يورو، ولن يكون من الصعب على باريس سان جيرمان حسم الصفقة سريعًا في حال اجتمعت رغبة اللاعب مع مطالب العملاق الأزرق.

شارك برادلي باركولا خلال مسيرته حتى الآن في 76 مباراة سجل خلالها 12 هدف وتمكن من صناعة 18 هدف أخر لزملائه، بمختلف المسابقات المحلية والقارية.

ورصد فريق باريس سان جيرمان مبلغ 200 مليون يورو لتدعيم مركزين فقط في صفوف الفريق بالميركاتو الصيفي الحالي بعد رحيل ليونيل ميسي، واقتراب رحيل كيليان مبابي خلال الفترة المقبلة.

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