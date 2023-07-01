الإعلامي الإماراتي جمال الحربي: الأهلي منظومة محترفة.. وجماهيره لا تشبع من البطولات

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الإعلامي الإمارتي جمال الحربي باحترافية النادي الأهلي التي ساهمت في تتويجه بالعديد والعديد من البطولات على مدار السنوات الأخيرة.





وقال الإعلامي الإماراتي جمال الحربي أن النادي الأهلي المصري هو عبارة عن منظومة محترفة وقد نتج عن ذلك السبب الرئيسي تربعه على عرش الأندية الأفريقية والعربية على مر السنين.

وأضاف جمال الحربي أن كل تلك النجاحات التي حققها النادي الأهلي لم تكن يوما وليدة الصدفة وإما نتاج عمل محترف من منظومة متكاملة بداية من إدارة النادي.

وأكد الإعلامي الإماراتي جمال الحربي إن إدارة النادي الأهلي توفر كل مقومات النجاح من أجهزة فنية على أعلى مستوى ولاعبين مميزين سواء الجدد أو القدامى حيث ينصهر الجميع في بوتقة الفريق لتقديم أفضل المستويات.

وأشار جمال الحربي أن جماهير النادي الأهلي لا تشبع من البطولات وتساند فريقها رغم التعثر لتكون الدرع والسيف للفريق حتى يصعد لمنصة التتويج لذلك فإن الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجماهير يعملون معا في إطار محدد لكل طرف وهو سر تفوق الأهلي عن غيره من الأندية.



بطولات النادي الأهلي هذا الموسم





وكان النادي الأهلي قد نجح في التتويج خلال الموسم الحالي بـ 4 بطولات وهي كأس السوبر المصري مرة واحدة وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة كما اقترب من استعادة لقب بطولة الدوري الغائب عنه منذ موسمين.

ويسير السويسري مارسيل كولر مع الأهلي بخطى ثابتة بعدما حقق 38 فوزًا في 50 مباراة كما اقترب مع الفريق الأحمر من الوصول للهدف رقم 100 بعدما سجل 99 هدفًا.