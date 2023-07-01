النصر يعلن رحيل لويس جوستافو رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي رحيل النجم البرازيلي لويس جوستافو عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023.

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النصر يوجه الشكر للويس جوستافو

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع التدوينات القصيرة تويتر، صورة للاعب لويس جوستافو موجهًا الشكر له وعلى ما قدمه للفريق خلال الفترة الماضية، وعلق قائلًا: "لويس جوستافو.. شكرًا لك، أمنياتنا لك بالتوفيق".

وكان نادي النصر قد تعاقد مع اللاعب البرازيلي لويس جوستافو في انتقالات يوليو بالعام الماضي، بعقد ممتد لمدة عام واحد مع قابلية التجديد لموسم إضافي.

رفض النصر تمديد عقد اللاعب لموسم إضافي على أن يتكلف الفريق تسديد مبلغ 200 ألف دولار، بعد قرار عدم استمراره، وفقًا لبند في عقده.

النصر يستعد للموسم الجديد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لبداية الموسم الجديد بخوض جولة آسيوية في اليابان خلال الفترة من يوم 21 وحتى يوم 29 من شهر يوليو الجاري، وسيلعب ضد باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي يومي 25 و27 من نفس الشهر.

وفي سياق متصل، أعلن نادي النصر أيضًا توجيه الشكر للاعب الإسباني الفارو جونزاليس مدافع الفريق الأول، وكتب من خلال حسابة الرسمي عبر موقع تويتر: "شكرًا ألڤارو.. نتمنى لك التوفيق".

النصر يدعم صفوفه

وجاءت موافقة إدارة النصر على رحيل لويس جوستافو نظرًا لرغبة الإدارة في الدعم بمركز خط الوسط، والذي يمهد لإعلان التعاقد الرسمي مع اللاعب مارسيلو بروزوفيتش خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما يهتم النادي بضم اللاعب المغربي حكيم زياش نجم نادي تشيلسي والذي وقع على عقود الانتقال للعالمي حتى عام 2026، كما هو الحال بالنسبة للاعب الكرواتي بروزوفيتش لاعب انتر ميلان.

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وفي سياق أخر، يقترب الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر من ضم الأسطورة الإيطالية جيانلويجي بوفون حارس مرمى فريق بارما الإيطالي، والذي يتبقى له موسم مع الفريق، وستشهد الساعات القليلة المقبلة الحسم النهائي في موقف اللاعب بالرحيل للدوري السعودي او الاعتزال النهائي.