رسميًّا.. الأهلي والزمالك 13 يوليو في قمة الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن موعد مباراة الزمالك أمام الأهلي في الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز.

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أكدت رابطة الأندية إقامة مباراة الزمالك أمام الأهلي المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز يوم الخميس 13 يوليو الجاري بستاد القاهرة الدولي.

مبارايات الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

يستعد الأهلي لمواجهة فيوتشر مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعد أن تغلب أول أمس الخميس على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:

يتصدر فريق الكرة بالنادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة و بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علمًا بأن الأهلي لديه 5 مباريات مؤجلة.

بينما يحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة و يسبقه فيوتشر في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

يشهد قاع جدول المسابقة صراعًا شرسًا بين أندية عدة ابتداءً من المركز الثاني عشر و الذي يوجد فيه الإسماعيلي وصولًا إلى حرس الحدود الذي يتذيل الترتيب و تأكد هبوطه بشكل رسمي.

ترتيب الدوري المصري:

1- الأهلي 68 نقطة.

2- بيراميدز 67 نقطة.

3- فيوتشر 57 نقطة.

4- الزمالك 56 نقطة.

5- المصري البورسعيدي 44 نقطة.

6- المقاولون العرب 43 نقطة.

7- فاركو 41 نقطة.

8- الاتحاد السكندري 41 نقطة.

9- إنبي 39 نقطة.

10- سموحة 36 نقطة.

11- البنك الأهلي 35 نقطة.

12- الإسماعيلي 34 نقطة.

13- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة.

14- أسوان 33 نقطة.

15- طلائع الجيش 32 نقطة.

16- غزل المحلة 32 نقطة.

17- الداخلية 29 نقطة.

18- حرس الحدود 20 نقطة.

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