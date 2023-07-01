النصر السعودي يضم نجم يوفنتوس مجانًا

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر برئاسة مسلي آل معمر من حسم التعاقد مع نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في صفقة لن تكلف الفريق سوى راتب اللاعب السنوي فقط.

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النصر يضم كوادرادو لاعب يوفنتوس السابق

ويهتم نادي النصر بضم اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو جوكر فريق نادي يوفنتوس الإيطالي، واذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسمن والأيسر ووسط الملعب فضلًا عن مركزه الأساسي في الجناح.

انتهى عقد كوادرادو من يوفنتوس بنهاية شهر يونيو الماضي، ويحق للاعب التوقيع لأي فريق مجانًا في الانتقالات الجاريه، وقد أعلن اللاعب الكولومبي رحيله عن يوفنتوس أمس بعد 6 مواسم قضاها مع الفريق الإيطالي.

رونالدو يطلب التعاقد مع كوادرادو

طلب كريستيانو رونالدو التعاقد مع كوادرادو لاعب يوفنتوس وزميله السابق في البيانكونيري، وقد توافق إدارة النصر على طلب رونالدو بضم صاحب الـ 35 عام، ليكون ضمن قائمة العالمي في الموسم المقبل.

جمهور النصر ينتقد إدارة مسلي آل معمر

انتقد جمهور نادي النصر إدارة مسلي آل معمر بسبب صفقات اللاعبين أصحاب السن الكبير والاهتمامات من قبل الادارة مؤخرًا دون تحديد المدير الفني الجديد للفريق، وما هي مطالبه حتى الآن بضم لاعبين جدد من عدمه.

من هو فريق كوادرادو الجديد

أكدت تقارير إيطالية قبل ساعات قليلة أن الكولومبي خوان كوادرادو يقترب من التوقيع الرسمي لفريق الأخدود الصاعد حديثًا للدوري السعودي للمحترفين، والذي يقترب من ضم اللاعب بشكل رسمي خاصة وأن الصفقة لن تكلف النادي سوى راتب اللاعب السنوي.

وكان كوادرادو قد انضم لفريق يوفنتوس الايطالي في عام 2015 قادمًا من فريق نادي تشيلسي الإنجليزي، وتمكن من قيادة البيانكونيري للتويج بـ 11 لقب محلي جاءت كالآتي، 5 ألقاب في الدوري الإيطالي و 4 ألقاب في كأس إيطاليا ولقبين في السوبر الإيطالي.

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وفي سياق أخر حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الاتفاق النهائي مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو لقيادة الفريق لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل 2023 - 2024.