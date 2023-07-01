شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة فيوتشر غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بعدم الالتفات لعروض فيوتشر الضعيفة الفترة الأخيرة، مشدداً على ضرورة اللعب بجدية وتركيز فى مباراة الفريقين غداً بالدوري.

وأكد المدرب السويسري للاعبيه أن فيوتشر فريق قوى، ويمتلك لاعبين على مستوى عالٍ من الكفاءة، وليس معنى خسارتهم فى آخر مباراتين من المصري بكأس الرابطة والدوري أنهم فريق ضعيف.

وحرص كولر على مشاهدة آخر مباراتين لفيوتشر أمام المصري اللتين فاز فيها الفريق البورسعيدي من أجل استكشاف فيوتشر ومعرفة نقاط القوة والضعف فى صفوفه.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة فيوتشر في الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية بهدف إستعادة درع الدوري الذي بات قاب قوسين او أدنى من قلعة الجزيرة، بينما يبحث فيوتشر عن تصحيح المسار بعد هزيمته الأخيرة أمام المصري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري العام برصيد 68 نقطة، حصدها في 26 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 5 لقاءات ولم يتلق أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 51 هدفاً كأفضل خط هجوم في الدوري، بينما استقبلت شباك الفريق الأحمر 7 أهداف فقط كأقوى خط دفاع في الدوري أيضاً.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعدما خاضوا 31 مباراة، وفاز فيوتشر في 15 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفاً آخر.