تشكيل المنتخب الأولمبى المتوقع لمواجهة الجابون فى أمم أفريقيا الليلة

القاهرة - سامية سيد - يواجه المنتخب الأولمبي، بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، منتخب الجابون فى الحادية عشرة مساء اليوم، السبت، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

ويدرس ميكالي خوض اللقاء بتشكيل مكون من:

فى حراسة المرمى: حمزة علاء.

في خط الدفاع: محمد طارق - محمد مغربي – حسام عبد المجيد – محمد حاتم سكر.

في خط الوسط: محمود جهاد – أحمد نبيل كوكا – محمود صابر.

في خط الهجوم: أحمد عاطف قطة – أسامة فيصل - إبراهيم عادل.

ويحتل المنتخب الأولمبي صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساويًا مع منتخب النيجر الذي يملك نفس الرصيد من النقاط، ويحتاج المنتخب الأولمبي للفوز على نظيره الجابوني في مباراة الليلة، وبفارق أهداف، كي يتفادى الدخول في حسابات معقدة مع منتخب النيجر.

ويتطلع المنتخب الأولمبي، بقيادة مديره الفنى البرازيلى ميكالى، لمواصلة نتائجه الطيبة والاحتفاظ بالصدارة، ويولى اهتماما كبيرا بالجابون دون النظر إلى نتائج المنافس لحجز بطاقة التاهل الرسمي الي دور الأربعة خاصة أن أي نتيجة ايجابية تحسم تأهل المنتخب الاوليمبي الي الدور التالي مباشرة .

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر ..ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث للتاهل للأولمبياد.